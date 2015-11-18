Тренер збірної Словенії Катанець привітав команду України з виходом на Євро

За словами Катанеця, сказаним на підсумковій прес-конференції, для загального успіху його команді не вистачило гола на виїзді.

"Вітаю збірну України із виходом на чемпіонат Європи. Також я б хотів привітати свою команду з хорошою грою. На жаль, у Львові нам не вдалося забити важливий виїзний гол. Сьогодні мої хлопці добре грали, але не змогли відіграти фору у два м'ячі".

Говорячи про свої подальші плани тренер зазначив: "Про майбутнє не думав. Поживемо – побачимо. Залишусь я біля керма збірної? Я поки не знаю. Останнім місяці моя робота була дуже важкою. Поки я не прийняв рішення".

А говорячи про те, чого чекати від Словенії в наступних відбіркових циклах, тренер заявив: "Деякі гравці завершать кар'єру в збірній, з'явиться молодь. Це неминучі процеси. По цій грі хотів би привітати Безяка, він добре діяв".

Як повідомляв УНІАН, збірна України зіграла внічию з командою Словенії в матчі плей-офф Євро-2016 - 1:1 - і, з урахуванням перемоги в першому матчі (2:0), вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи.