Хачеріді: "До сих пір не вірю, що вийшли на Євро"

Євген Хачеріді в інтерв'ю телеканалу Футбол 1 розповів про вирішальний матч відбору Євро-2016 проти Словенії.

"Словенці намагалися нас задавити в штрафному — навіси, кидки, один з моментів вони реалізували. Ми ж намагалися не згадувати Францію".

"Вони багато провокували нас і грали негарно. Ми добре оборонялися і мали моменти у другому таймі".

"Кілька тижнів не будемо усвідомлювати, що вийшли на Євро. Це свято".

Як повідомляв УНІАН, збірна України зіграла внічию з командою Словенії в матчі плей-офф Євро-2016 - 1:1 - і, з урахуванням перемоги в першому матчі (2:0), вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи.