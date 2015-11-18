Степаненко: "Сьогодні був важкий день, важкий матч"

Після виходу збірної України на Євро-2016 в ефірі каналу «Футбол 1» своїми враженнями поділився півзахисник українців Тарас Степаненко.

- Що зараз на душі?

- Тільки радість. Сьогодні був важкий день, важкий матч. Ми вистояли, їдемо у Францію. Ми дуже раді. Думаю, задоволена і вся Україна.

- Що трапилося у першому таймі?

- Вони одразу побігли вперед, забили швидкий гол. Ми говорили, що не треба було фолити біля своєї штрафної. Рослі словенці добре грають при стандартах. Так і вийшло. Була невелика паніка, потім вирівняли гру. Суперник багато провокував, та й і суддя піддавався на публіку. Слава Богу, пішли на перерву. У другому таймі вже спокійно почали грати. Могли забити раніше.

- Пам'ятаєте момент, коли П'ятов врятував. Що тоді сталося?

- Я грав з ним. Коли розвертався, поїхала нога. Просили полити поле перед грою – його не полили. Вийшло, то роса випала, то в перерві полили. Слава Богу, що Андрій виручив.

Як повідомляв УНІАН, збірна України зіграла внічию з командою Словенії в матчі плей-офф Євро-2016 - 1:1 - і, з урахуванням перемоги в першому матчі (2:0), вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи.