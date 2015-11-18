Ярмоленко: Щиро радий, що зняли це прокляття у плей-офф

Андрій Ярмоленко радіє подарунку, який зробила його команда усій Україні, передає Футбол 24.

"Одна мрія здійснилась. Радий, що зробили такий подарунок всій Україні. Я через нерви у цій грі вже мабуть на 35 років виглядаю.

Пропустили перший гол, багато втрачали біля власної карної зони м'ячів. У першому таймі не виходило нічого. Нам треба було опустити м'яч і грати в короткий пас, адже їхні високі захисники вигравали весь верх.

Ми розуміли, що якщо заб'єм словенцям, то гра закінчится", - сказав Ярмоленко.

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За словами Ярмоленка, гол, який він забив - заслуга Кравця, який усе зробив.

"Мій гол? Його можна записати на Кравця. Адже він все зробив. Словенія була сильна стандартами. У них будь-який стандарт з центру поля небезпечний. З гри вони не створили практично нічого біля наших воріт.

Ми граємо не на область і не район, а на чемпіонат Європи. Всі віддавались на повну, адже ціна питання дуже висока. Словенці бились за свою країну, ми - за свою.

Щиро радий, що зняли це прокляття у плей-офф і змогли пробитись на Євро-2016", - зазначив Ярмоленко.

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Як повідомляв УНІАН, у Маріборі (Словенія) завершився матч-відповідь плей-офф відбірного турніру Євро-2016, в якому збірна України зіграла внічию з командою Словенії - 1:1, і перемігши за сумою двох матчів (3:1) вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи.