Селезньов: "Я задоволений, що граю у збірній України, мені більше нічого не треба"

Форвард збірної України Євген Селезньов поділився своїми емоціями після нічиєї зі збірною Словенії (1:1), в ефірі телеканалу "Фубол 1".

"Сьогодні не вийшло яскравої гри, швидкостей, техніки, але всі емоції, сили і бажання ми віддали. У моїй кар'єрі було два відбору, ми не потрапили. Ми програли Греції і Франції. Такий випадок буває раз в житті, та й то не у кожного. Сьогодні ми вийшли. Я вважаю себе щасливою людиною, я з третьої спроби потрапив на Євро", - зазначив Євген.

Говорячи про власну гру, форвард зауважив: "Сьогодні я не забив, забили інші люди. Головне, що виграла команда. Я не переймаюсь тим, що не забив. Сьогодні голи не вирішували, а командні дії. Коли боролися, билися і віддавали всі сили, які були. Те, що у нас було, ми віддали все і навіть трохи більше".

"Якщо ви звернули увагу, жодного слова поганого ми один одному не сказали. Ми всі разом, один за одного. Не знаю, як у збірній Франції, Італії, Іспанії. Я задоволений, що граю у збірній України. Мені більше нічого не треба. Ми всі разом", - підсумував Селезньов.

Як повідомляв УНІАН, збірна України зіграла внічию з командою Словенії в матчі плей-офф Євро-2016 і, з урахуванням перемоги в першому матчі (2:0) вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи.