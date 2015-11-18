Фоменко не знає, чи залишиться він на посаді головного тренера збірної після виходу на Євро

Головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко після матчу плей-офф відбору Євро-2016 проти команди Словенії не зміг відповісти на запитання, чи буде готувати команду до чемпіонату Європи.

"Це питання не в моїй компетенції", - підкреслив тренер на післяматчевій прес-конференції.

А на питання про те, які завдання тренер ставив би в разі продовження роботи безпосередньо на Євро-2016, Фоменко відповів: "Не тільки я, а всі серйозні люди ставлять найвищі завдання. Стати чемпіоном Європи? Так. Але ми поки не знаємо навіть жеребкування. Перший крок – потрібно вийти з групи".

Як повідомляв УНІАН, збірна України зіграла внічию з командою Словенії в матчі плей-офф Євро-2016 - 1:1 - і, з урахуванням перемоги в першому матчі (2:0), вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи.