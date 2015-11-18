Сьогодні не було футболу, були одні лише провокації – Коноплянка

Коноплянка сказав, що радий цій перемозі, хоч на полі було більше провокацій, ніж футболу, передає ТСН.

"Всі емоції залишили в грі. Ми зараз дуже щасливі.

Знали, що буде такий футбол, але справді дуже гидко грати проти таких команд. Ніякого футболу не було сьогодні, одні лише провокації. Тому я подвійно радий цій перемозі!

Я знав що ми виграємо і навіть до першої гри про це казав. Ми граємо в футбол а тому саме ми їдемо на євро", – розповів хавбек команди Михайла Фоменка.

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Як повідомляв УНІАН, у Маріборі (Словенія) завершився матч-відповідь плей-офф відбірного турніру Євро-2016, в якому збірна України зіграла внічию з командою Словенії - 1:1, і перемігши за сумою двох матчів (3:1) вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи.