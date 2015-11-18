Фоменко після гри зі Словенією: "Емоції залишилися на футбольному полі"

Головний тренер збірної України Михайло Фоменко прокоментував матч-відповідь плей-офф відбору Євро-2016 проти Словенії в ефірі ТК Футбол.

Зокрема, на питання про емоції після гри, тренер зауважив: "Емоції залишилися на футбольному полі. Я радий, що хлопці не попливли після пропущеного голу, молодці, «дострелялись», як кажуть, до кінця. Звичайно, були ситуації, яких не повинно було бути, але «що маємо, те маємо».

Відповідаючи на питання про те, які корективи були внесені в гру в перерві матчу, Фоменко зазначив: "Це робочі моменти. Всі ж розуміють, що найкраща оборона – це напад. І гру в атаці ми переглянули. Було багато емоцій і з їх боку, і з нашого боку, але витримали. Ми ж розуміємо, що такої гри ще не було ні в нашому виконанні, ні у виконанні суперника".

Кажучи про не найкращий фізичний стан команди, Фоменко акцентував увагу: "Суперник також не міг поміняти півскладу. Вони поміняли двох гравців, ми – одного. Потім були заміни по ходу матчу, так що все нормально".

Говорячи про суперника в цілому, тренер зазначив: "Стандарти – сильна сторона словенців. Ми готувалися. В останніх матчах були моменти, коли вони по 8 чоловік приходили на стандарти. Але наші хлопці молодці. Не дали створити достатньо моментів. Крім того, суперники грали грубо. Це матч, в якому вирішувалася доля путівки на Євро, і всі розуміли, наскільки цей матч важливий, тому і було стільки емоцій".

"Відчували підтримку вболівальників. А для кого ж ми граємо? Для вболівальників. Це ж не клубна команда, це збірна. Всі хлопці розуміють, в якій команді грають", підсумував Фоменко.

Як повідомляв УНІАН, збірна України зіграла внічию з командою Словенії в матчі плей-офф Євро-2016 і, з урахуванням перемоги в першому матчі (2:0) вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи.