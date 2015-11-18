Збірна України потрапила в другий кошик при жеребкуванні Євро-2016
Збірна України вийшла на Євро-2016 і при жеребкуванні буде посіяна в другому кошику.
Наша команда потрапила в одну корзину зі збірною Росії і УЄФА не доведеться спеціально розводити команди по різних групах, повідомляє Football.ua.
Також українці гарантовано не зіграють на груповому этапі з командами Італії, Швейцарії, Австрії і Хорватії.
Повністю посів виглядає таким чином:
Кошик 1: Франція, Іспанія, Німеччина, Англія, Португалія, Бельгія.
Кошик 2: Італія, Росія, Швейцарія, Австрія, Хорватія, Україна.
Кошик 3: Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина, Швеція, Чехія.
Кошик 4: Північна Ірландія, Албанія, Уельс, Ірландія, Ісландія, Туреччина.
Згідно з регламентом змагань, 24 команди будуть розбиті на груповому етапі на 6 груп по 4 збірні. У плей-офф - 1/8 фіналу, вийдуть по 2 кращі команди з кожної групи, плюс чотири кращі з числа тих, що посіли 3-і місця.
Жеребкування Євро-2016 відбудеться 12 грудня в Парижі.