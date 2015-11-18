Збірна України потрапила в другий кошик при жеребкуванні Євро-2016

Наша команда потрапила в одну корзину зі збірною Росії і УЄФА не доведеться спеціально розводити команди по різних групах, повідомляє Football.ua.

Також українці гарантовано не зіграють на груповому этапі з командами Італії, Швейцарії, Австрії і Хорватії.

Повністю посів виглядає таким чином:

Кошик 1: Франція, Іспанія, Німеччина, Англія, Португалія, Бельгія.

Кошик 2: Італія, Росія, Швейцарія, Австрія, Хорватія, Україна.

Кошик 3: Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина, Швеція, Чехія.

Кошик 4: Північна Ірландія, Албанія, Уельс, Ірландія, Ісландія, Туреччина.

Згідно з регламентом змагань, 24 команди будуть розбиті на груповому етапі на 6 груп по 4 збірні. У плей-офф - 1/8 фіналу, вийдуть по 2 кращі команди з кожної групи, плюс чотири кращі з числа тих, що посіли 3-і місця.

Жеребкування Євро-2016 відбудеться 12 грудня в Парижі.