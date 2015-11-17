Збірна України в драматичному матчі вирвала нічию у Словенії та вийшла на Євро-2016

У Маріборі (Словенія) завершився матч-відповідь плей-офф відбірного турніру Євро-2016, в якому збірна України зіграла внічию з командою Словенії - 1:1, і перемігши за сумою двох матчів (3:1) вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи.

Матч проходив у дуже брудній боротьбі, де суперники по черзі грубо порушували правила один на одному. Організатором масових провокацій стала збірна Словенії, але час від часу, українці відповідали на провокації суперника.

Словенці зуміли відкрити рахунок вже на 10-й хвилині гри і до кінця тримали в напрузі суперника і ситуацію на полі. І лише на 8-й доданій арбітром хвилині до основного часу гри гості скористалися позиційною помилкою суперника, вийшли втрьох на голкіпера і вирішальний удар завдав Андрій Ярмоленко - 1:1.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, збірна України виграла за сумою двох матчів - 3:1, вперше зумівши подолати раунд плей-офф відбіркового циклу Євро або ЧС.

Збірна України виступить на чемпіонаті Європи у Франції, який відбудеться з 10 червня по 10 липня 2016 року.