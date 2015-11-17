Біля стадіону у Ганновері виявлено заміноване авто

Про це повідомляє DW Sport на своїй сторінці в Twitter.

BREAKING: Reports that German police have discovered a truck bomb disguised as an ambulance near football stadium in Hanover. #GERNED — DW Sports (@dw_sports) November 17, 2015

Видання Associated Press повідомляє, що глядачі із стадіону, де повинен був проходити товариський матч між Німеччиною та Нідерландами, були евакуйовані, а саму гру скасовано.

Відзначається, що матч планували відвідати канцлер Німеччини Ангела Меркель і багато чиновників.

Також видання додає, що за словами керівника поліції Ганновера, гра була скасована, оскільки надійшла "конкретна інформація" про загрозу вибуху.