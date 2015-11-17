Біля стадіону у Ганновері виявлено заміноване авто

22:23, 17 листопада 2015
Спорт
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Поблизу стадіону в німецькому Ганновері у вантажівці, замаскованій під автомобіль "швидкої допомоги", поліцейські виявили бомбу.

bbc.com

Про це повідомляє DW Sport на своїй сторінці в Twitter.

Видання Associated Press повідомляє, що глядачі із стадіону, де повинен був проходити товариський матч між Німеччиною та Нідерландами, були евакуйовані, а саму гру скасовано.

Відзначається, що матч планували відвідати канцлер Німеччини Ангела Меркель і багато чиновників.

Також видання додає, що за словами керівника поліції Ганновера, гра була скасована, оскільки надійшла "конкретна інформація" про загрозу вибуху.

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