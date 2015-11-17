Біля стадіону у Ганновері виявлено заміноване авто
22:23, 17 листопада 2015Спорт
9533
Поблизу стадіону в німецькому Ганновері у вантажівці, замаскованій під автомобіль "швидкої допомоги", поліцейські виявили бомбу.
Біля стадіону у Ганновері виявлено заміноване авто / bbc.com
Про це повідомляє DW Sport на своїй сторінці в Twitter.
BREAKING: Reports that German police have discovered a truck bomb disguised as an ambulance near football stadium in Hanover. #GERNED
— DW Sports (@dw_sports) November 17, 2015
Видання Associated Press повідомляє, що глядачі із стадіону, де повинен був проходити товариський матч між Німеччиною та Нідерландами, були евакуйовані, а саму гру скасовано.
Відзначається, що матч планували відвідати канцлер Німеччини Ангела Меркель і багато чиновників.
Також видання додає, що за словами керівника поліції Ганновера, гра була скасована, оскільки надійшла "конкретна інформація" про загрозу вибуху.
Bin aus dem Stadion raus! Überall Polizei. #ssnhdpic.twitter.com/y34S22vX6d
— Chris Lymberopoulos (@Sky_ChrisL) November 17, 2015
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter