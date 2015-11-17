Петряк і Коваленко визнані кращими молодими футболістами України у жовтні

Півзахисник луганської "Зорі" Іван Петряк та півзахисник донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко визнані кращими гравцями України, відповідно, серед 21-річних та 19-річних футболістів в жовтні 2015 року, повідомляє "Золотий талант" України.

Своєрідний хет-трик зробив півзахисник «Зорі» Іван Петряк – він третій раз поспіль визнаний кращим молодим футболістом України U-21 місяця, на цей раз – жовтня. Знову уродженець Сміли не мав серйозних конкурентів, але на цей раз він перевершив сам себе і набрав рекордні для проекту Золотий талант України 300 балів. Петряк потрапив у 107 трійок з 113, прийнятих до розрахунку, з них 88 раз – під №1.

У Владлена Юрченко з німецького «Байєра» (Леверкузен), не дивлячись на те, що завдяки жовтневим появам у складі свого клубу, набрав у жовтневому опитуванні в 12 разів більше балів, ніж за весь попередній рік, відставання від переможця вийшло дуже серйозним. Зате він заробив допуск до фінальної частини голосування 2015 року. За правилами проекту до вирішальної стадії допускаються тільки ті футболісти, які хоча б раз протягом календарного року потрапили в топ-5 місяці.

А найкращим у віковій категорії U-19 був визнаний півзахисник «Шахтаря» Віктор Коваленко. Це його третя перемога у щомісячному опитуванні поспіль (до цього – в серпні і вересні), але перша така складна. Якщо в серпні він набрав 240 балів, то зараз – лише 185, відірвавшись від найближчого переслідувача Олександра Зінченка з «Уфи» лише на 59 балів.

Можливо, грай Зінченко в чемпіонаті України і будь на очах у експертів, він би і виграв опитування. Принаймні, в жовтні він 18-річним дебютував у національній збірній України, ставши в один ряд із Сергієм Ребровим і Андрієм Шевченком. Але в результаті він потрапив у 55 трійок експертів, прийнятих до розгляду за підсумками жовтня, 113. А Коваленко потрапив у 79 трійок і здобув третю перемогу поспіль.

Разом з тим, Зінченко гарантував собі участь у фінальному етапі премії Золотий талант України 2015 року.

Золотий талант України — загальнонаціональна премія для молодих українських футболістів. Переможці визначаються за підсумками календарного року в двох вікових категоріях – Under 21 (гравці, яким станом на кінець року виповнилося не більше 21 року) і Under 19 (гравці, яким станом на кінець року виповнилося не більше 19 років). Річний рейтинг формується на основі щомісячних опитувань тренерів, директорів спортивних шкіл, експертів, журналістів, уболівальників. В кінці року проводиться підсумкове голосування, до якого учасники приходять з бонусними балами (за успіхи в щомісячних опитуваннях).

У 2013-му році володарями премії стали Іван Ордець (до 21-го, "Іллічівець" Маріуполь) та Едуард Соболь (до 19-ти, "Шахтар" Донецьк). у 2014-му, відповідно, Руслан Малиновський ("Зоря" Луганськ) та Валерій Лучкевич ("Дніпро" Дніпропетровськ).