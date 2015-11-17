Усик приступив до спарингів в рамках підготовки до бою з Родрігесом

Після тренувальних зборів в Буковелі український боксер приступив до спарингів в Києві під керівництвом Джеймса Алі Башира та Сергія Ватаманюка, повідомляє прес-служба промоутерської компанії братів Кличків К2.

"Я вже встиг подивитися кілька його поєдинків. Почали підготовку до бою кілька тижнів тому в Буковелі. Сьогодні приступили до спаринг-сесій вже в Києві. З Джеймсом Алі Баширом обговоримо план роботи і будемо його виконувати", - зазначив Олександр Усик.

У свою чергу, генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк зазначив: "Цей бій стане репетицією перед поєдинком за титул Чемпіона світу".

29-річний Родрігес на профі-рингу здобув 22 перемоги, причому 19 нокаутами. Боксує в стійці правші. На даний момент Педро входить в ТОП-15 рейтингу WBA серед представників першої важкої ваги. Останній раз в ринг кубинець виходив у вересні цього року проти Роберто Хіменеса. У цьому поєдинку Родрігес здобув перемогу технічним нокаутом у третьому раунді.

В активі Олександра Усика 8 дострокових перемог у 8 поєдинках. Олександр займає перший рядок рейтингу WBO і 8 позицію в рейтингу WBC. У серпні цього року Усик успішно провів захист титулу Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO, зупинивши Джонні Мюллера технічним нокаутом у третьому раунді.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня 2015 року в столичному Палаці спорту Інтерконтинентальний чемпіон за версією WBO у важкій вазі, перший номер рейтингу WBO Олександр Усик проведе захист титулу в поєдинку з Чемпіоном Латинської Америки за версією WBA кубинцем Педро Родрігесом.