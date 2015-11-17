Чоловіча збірна України з шахів програла Росії і вибула з групи лідерів командного чемпіонату Європи

Українці вибули з групи лідерів, опинившись з 2-го на 6-му місці в турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі з росіянами Василь Іванчук програв Петру Свидлеру, а Олександр Арещенко - поступився Яну Непомнящему. У двох інших партіях були зафіксовані нічиї - Павло Ельянов проти Олександра Грищука і Юрій Криворучко проти Євгена Томашевського.

У цьому матчі зустрічалися лідери турнірної таблиці, які займали 1-2 місця. Тепер збірна Росії зміцнила своє лідерство - 8 очок (4 перемоги), а у команди України залишилося 6 балів і вона опустилася на 6-е місце.

У свою чергу, жіноча збірна України виграла в 4-му турі у команди Італії з рахунком 3,5:0,5 очка. Марія Музичук зіграла внічию з лідером італійської команди Ольгою Зіміною. А в інших трьох партіях українки були сильнішими - Ганна Музичук виграла у Олени Седіної, Наталія Жукова - у Марини Брунелло і Ганна Ушеніна - у Даніели Мовілєану.

Українки, які перебували перед цим туром на 7-му місці, набрали 6 очок і піднялися на 4-е місце. У свою чергу, в матчі лідерів Росія - Грузія, переконливу перемогу здобули росіянки - 3,5:0,5 очка. Збірна Росії стала одноосібним лідером турніру з 8 набраними очками.

Як повідомляв УНІАН, командний чемпіонат Європи з шахів проходить в Рейк'явіку (Ісландія) з 12 по 22 листопада.