Матч збірних Бельгії та Іспанії скасовано з міркувань безпеки

Про це повідомляє прес-служба Бельгійської футбольної асоціації пише ТАСС.

Зустріч повинна була відбутися на брюссельському стадіоні "Король Бодуен" і початися о 21:45 за київським часом. Ініціатором скасування матчу став бельгійський уряд, посилаючись на високу ймовірність організації терористичної атаки.

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Раніше стало відомо, що товариський матч Англія - Франція не буде скасовано і відбудеться 17 листопада в Лондоні.