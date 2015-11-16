Матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу відбудуться навесні

Матчі 1/4 фіналу Кубку України з футболу перенесені з 3 грудня на весняну частину сезону 2015/16, повідомляє прес-служба ФК "Олександрія".

"До Дирекції Прем’єр-ліги надійшли звернення клубів ПЛ щодо перенесення матчів 1/4 розіграшу Кубка України з 03.12.2015р. на весняну частину змагань ПЛ. У зв’язку з цим, учасникам ПЛ було запропоновано розглянути зміни в календарі ПЛ сезону 2015/2016р.р.", - йдеться у повідомленні.

За результатами опитування учасників ПЛ було вирішено перенести дату проведення перших матчів 1/4 фіналу розіграшу Кубка України з 03.12.2015р. на 02.03.2016р., а дату проведення матчу-відповіді 1/4 фіналу розіграшу Кубка України визначити додатково.

Як повідомляв УНІАН, суперником ФК «Олександрія» на стадії 1/4 фіналу Кубка України став ФК «Динамо» (Київ). В інших парах зійдуться: «Ворскла» - «Шахтар», «Волинь» - «Заря», «Сталь» - «Дніпро».