Гандбольний турнір пам`яті легендарного тренера Ігоря Турчіна відбудеться 17-18 листопада у Києві (відео)

Його учасниками стануть 4 команди - національна збірна України, молодіжна збірна України, ГК “Спартак” (Київ) та ГК “Гомель” - лідер чемпіонату Білорусі, повідомляє прес-служба Федерації гандболу України.

17-го листопада півфінали турніру відбудуться в ігровій залі Національного університету фізвиховання та спорту.

18-го листопада вирішальні поєдинки Кубку — фінал та матч за третє місце - відбудуться у Палаці спорту.

Ігор Євдокимович Турчин — легендарний гандбольний тренер, успіхи якого відзначені у Книзі рекордів Гіннесса. 13 разів Турчин приводив київський “Спартак” до перемог у Лізі чемпіонів. Керована ним збірна СРСР двічі вигравала золото Олімпійських Ігор (1976 та 1980) і також два рази ставала найкращою на чемпіонатах світу (1982, 1986).

16-го листопада Ігорю Турчину мало б виповнитися 79 років.

Ігорю Євдокимовичу Турчину присвячений сюжет підготовлений журналістами каналу 1+1.