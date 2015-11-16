Росія застрахувала Чемпіонат світу-2018 з футболу на випадок перенесення

Чемпіонат світу з футболу 2018 року застрахований на значну суму на випадок перенесення в іншу країну, однак він гарантовано пройде в Росії, заявив міністр спорту РФ, голова оргкомітету "Росія-2018" Віталій Мутко, повідомляє ТАСС.

"Передбачена солідна страхова премія. Але ніхто у Росії нічого не забере. Цього не станеться ні за яких обставин. Виконком в Цюріху давно прийняв необхідні рішення по чемпіонату світу 2018 року, багаторазово їх підтвердив", - сказав Мутко.

"Навіть не можу уявити, що форс-мажор має трапитися для скасування. Якщо тільки ФІФА самоліквідується або американське правосуддя висуне проти неї дуже серйозні звинувачення в корупції. Не вірю ні в перше, ні в друге", - додав міністр спорту РФ.

Матчі чемпіонату світу повинні пройти з 14 червня по 15 липня 2018 року на 12 стадіонах в 11 містах Росії: Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Сочі, Самарі, Нижньому Новгороді, Калінінграді, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі, Волгограді, Саранську.

Як повідомляв УНІАН, Росія отримала право провести Чемпіонат світу з футболу в грудні 2010 року. Протягом останніх півтора років постійно лунають заклики від провідних світових політиків, спортивних чиновників і громадських діячів про необхідність позбавити Росію права проведення турніру через анексію Криму і початок війни на Донбасі.