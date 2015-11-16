Чоловіча збірна України з шахів займає 2-е місце на командному чемпіонаті Європи

Жіноча команда займає в своєму турнірі 7-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Напередодні українці з рахунком 2,5:1,5 очки переграли команду Азербайджану.

Свою партію на першій дошці виграв Павло Ельянов, який виявився сильнішим за Шахріяра Мамедьярова. Інші три поєдинки завершилися внічию - Юрій Криворучко проти Теймура Раджабова, Антон Коробов проти Аркадія Найдича і Олександр Арещенко проти Эльтая Сафаралі. Василь Іванчук у цей день участі в матчі не приймав.

У свою чергу, основний конкурент українців збірна Росії з таким самим рахунком обіграла команду Іспанії - 2,5:1,5 очка.

У турнірній таблиці у збірних Росії і України по 6 командних очок (3 перемоги), але за додатковими показниками росіяни на 3 бали попереду. На третьому місці збірна Франції, на рахунку якої 2 перемоги і 1 нічия - 5 балів.

У свою чергу, жіноча збірна України у матчі з одним із фаворитів турніру командою Грузії поступилася з рахунком 1,5:2,5 очки.

Єдину перемогу в цьому матчі здобула Марія Музичук, яка виявилася сильнішою за Нану Дзагныдзе. У свою чергу, Ганна Музичук та Бела Хотенашвілі зіграли внічию. А на третій і четвертій дошках українки зазнали поразки - Наталія Жукова від Лейли Джавахішвілі, а Інна Гапоненко від Ніно Бациашвілі.

Таким чином, на рахунку українок 2 перемоги і поразки 1 - 4 очки. Команда посідає 7-е місце в загальному заліку. Лідерами турніру є команди Росії, Грузії (обидві - по 6 очок) і Франції (6). Росіянки випереджають грузинок за додатковими показниками.

Командний чемпіонат Європи з шахів проходить у Рейк'явіку (Ісландія) з 12 по 22 листопада.