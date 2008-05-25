Капітан Челсі написав уболівальникам відкритий лист

Капітан лондонського клубу Джон Террі написав уболівальникам відкритий лист.

"Я звертаюся до всіх уболівальників "Челсі", моїх партнерів по команді, тренерів і працівників клубу.

Я прошу у вас вибачення за промах з пенальті, який міг принести всім нам титул переможців Ліги Чемпіонів (Террі не реалізував вирішальний пенальті у фіналі Ліги чемпіонів проти МЮ).

Мене багато хто переконував, що я не повинен говорити цього, але я відчуваю потребу висловитися. Я переживаю свій промах з тієї миті, як це сталося. Я не можу нормально спати і весь час прокидаюся з надією, що це був кошмар.

Весь цей час мені надавали надзвичайну підтримку уболівальники, колишні і нинішні футболісти "Челсі", мої рідні і друзі, і я хочу всім вам подякувати за це. Проте я доросла людина і тому не знімаю з себе провини за нашу поразку.

Я ЗАВЖДИ буду з "Челсі". Я віддам всього себе на полі як гравець, а потім і як тренер. І я упевнений, що ми виграємо цей трофей.

Після тієї ночі в Москві я обіцяю боротися за цей кубок все життя. Поки ми його не отримаємо, я не заспокоюся. Мені не соромно за свої сльози. Я боровся за цей кубок один складний рік за іншим, і я не міг контролювати свою поведінку в той момент. Всі знають, яке місце займає клуб в моєму серці.

Дорога до Риму починається прямо зараз. Ми повинні перетворити негативний досвід на нашу силу. Я пишаюся нашими досягненнями цього сезону, адже вони були досягнуті на тлі великої кількості проблем.

Велике вам спасибі за те, що ви підтримували команду цього сезону", цитує Террі офіційний сайт ФК "Челсі".