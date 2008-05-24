Закінчився матч збірних України та Голландії
23:35, 24 травня 2008Спорт
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У тренерів ще багато роботи
|Фото АР
Нідерланди - Україна 3:0 (Куйт 24, Хунтелаар 38, Бабель 64).
Матч проти Нідерландів очікувався, як перша серйозна перевірка команди Олексія Михайличенка. Проти топ-команд нова збірна України не грала, тому хотілося перевірити можливості команди. Як виявилось, тренерському штабові ще працювати й працювати, бо гри як такої збірна не виявла, розбирає гру Футбол.ua.
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