ЧУ з хокею: "Донбас" і "Рапід" влаштували масову бійку, "Донбас" виграв з рахунком 20:0 (відео)

Донецький "Донбас" виграв матч 7-го туру чемпіонату України з хокею у київського "Рапіда" з рахунком 20:0, повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

Також матч "Донбас" - "Рапід" був відзначений найбільш масовою бійкою в чемпіонаті України нинішнього сезону.

Цей результат є одним з найбільших у нинішньому сезоні. Раніше, в 6-му турі національної першості, "Донбас" розгромив "Юність" - 23:0, а "Дженералз" розгромив той же "Рапід" з рахунком 22:1. В інших матчах 7-го туру ХК "Кременчуг" двічі розгромив "Юність" - 22:1 та 20:0.