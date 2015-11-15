УЄФА покарає "Динамо" проведенням двох матчів без глядачів - ЗМІ
12:53, 15 листопада 2015Спорт
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Європейський футбольний Союз (УЄФА) зобов'язав київське "Динамо" провести два найближчих домашніх матчі єврокубків без глядачів
fcdynamo.kiev.ua
Таке покарання столичний клуб поніс за бійку фанів на поєдинок "Динамо" – "Челсі", повідомляє з посиланням на свої джерела Обозреватель.
За інформацією видання, "біло-сині" також заплатять штраф у розмірі 150 тисяч швейцарських франків (140 тисяч євро). Свій перший матч при порожніх трибунах динамівці проведуть у шостому турі Ліги чемпіонів з ізраїльським "Маккабі".
Разом з тим, офіційно свій вердикт про покарання "Динамо" УЄФА озвучить 19 листопада.
Як повідомляв УНІАН, на матчі "Динамо" – "Челсі" були побиті темношкірі вболівальники киян. УЄФА відкрив справу проти чемпіонів України одразу за трьома статтями.
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