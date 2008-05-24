”Франкфурт” виграв Кубок УЄФА

Футболістки німецького "Франкфурту" втретє в своїй історії здобули Кубок УЄФА, вигравши у фінальному протистоянні у шведського клубу "Умеа".

Після нічиєї 1:1 у Швеції, "Франкфурт" удома переміг з рахунком 3:2.

Німецький клуб вів 2:0 і 3:1, але гості підтримали інтригу, забивши свій другий м`яч на 83-й хвилині, передає деталі РІА "Новости". Ще один гол "Умеа" зробив би цю команду володарем Кубка УЕФА, причому також утретє. Але "Франкфурт" вистояв з неабияким щастям: у компенсований час господинь поля від гола врятувала бантина.

"Франкфурт" і "Умеа" розігрують фінал між собою вже втретє. У 2002 р. - виграв "Франкфурт", в 2004-му - "Умеа". І ось тепер "Франкфурт" знову найсильніший у жіночому футболі.

Окрім "Франкфурту" (2002, 2006, 2008) і "Умеа" (2003, 2004) володарями Кубка ставали "Турбін Потсдам" (2005) і Арсенал (2007).

На шляху до Кубка "Франкфурт" обіграв італійський "Бардоліно" (півфінал) і команду "Росіянка" з Красноярська (чвертьфінал). "Умеа", відповідно, залишив за бортом французький Ліон і німецький Рапід-Веземааль.

Україну в Кубку УЕФА 2007-2008 серед жіночих команд представляли харків`янки ("Металіст"). На відбірковому етапі вони виграли у Динамо (Тбілісі) 14:0 і сербської команди "Напредак" 4:2, але програли лідерові групи "Росіянці" 0:3.