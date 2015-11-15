Марія Буйок стала чемпіонкою світу з самбо

Другий день чемпіонату світу, який проходить в Марокко, приніс збірній України шість нагород, в тому числі і золоту медаль, збільшивши загальну кількість нагород команди до 11 медалей - 2 золоті, 3 срібні та 6 бронзових, повідомляє прес-служба Федерації самбо України.

Другу медаль вищої проби для України у ваговій категорії до 52 кілограмів завоювала Марія Буйок (Чернігівська область, ВСУ, тренер - Анатолій Маркін). Найважчий крок до перемоги був... у чвертьфіналі, в якому нашій спортсменці протистояла росіянка Анна Харітонова. Це була боротьба витягів. В українки тактика виявилася більш "міцною": в протистоянні нервів Марія завоювала три бали завдяки попередженням суперниці і перемогла - 3:0. У півфіналі Буйок впевнено розібралася з Сосі Баласанян з Вірменії - 5:0. У фіналі ж правильно обрана лінія дій дозволила взяти верх на володаркою "золота" 2014 року Гаухар Турмахановой з Казахстану.

Відзначимо, що раніше в 2015-му році Буйок стала чемпіонкою Європи.

"Бронзу" ж для української команди завоювали відразу п'ять спортсменів: Олена Сайко (до 64 кг, Івано-Франківська/Львівська області, "Україна"/ВСУ, тренер Євген Боднарук), Ярослав Ритко (до 100 кг, Миколаївська область, "Динамо". тренер - Володимир Москаленко), Сергій Бобир (до 62 кг, бойовий розділ, Черкаська область, тренер - Вадим Рогач), Максим Риндовський (до 82 кг, бойовий розділ, Київ, "Україна", тренер - Сергій Грабовський), Димитрій Побережець (понад 100 кг, бойовий розділ, Київ, "Динамо", тренер - Сергій Грабовський).

Чемпіонат світу з самбо проходить в Касабланці (Марокко) з 13 по 15 листопада.