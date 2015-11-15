Берінчик здобув дострокову перемогу над голландцем Аніанву у другому бою в профі-кар'єрі

В рамках вечора боксу K2 Promotions Ukraine в Броварах Денис Берінчик у другому своєму поєдинку на профі-рингу здобув дострокову перемогу в шостому раунді над голландцем нігерійського походження Інносентом Аніанву, повідомляє прес-служба К2.

У заключному раунді бою після затяжної атаки Берінчика рефері в рингу Віктор Фесечко вирішив втрутитися в хід бою. Час зупинки: 1:36.

"Суперник весь час трохи петляв, тому що «з'їв пару банок», і зрозумів, що більше хоче купити квиток додому, ніж боксувати. Складно було за ним ганятися, треба було обрізати більше кутів. Сергій Ватаманюк мені все підказував, але я виконував це відсотків на 30, а може, і менше. Так, я пропустив кілька ударів зверху, в тім'я. У мене там руки голову не захищають. Хотів відчути цей профі-ринг, профі-рукавички, цей махач, побути на тій гострій дистанції, де дуже небезпечно. Травм немає, сильно не втомився, нічого не пошкодив. На цьому тижні вже почнемо легкі пробіжки, будемо готуватися далі», - зазначив Денис Берінчик після бою.

В іншому головному бою вечора Умар Саламов здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Дуду Энгумбу й захистив приналежний йому титул чемпіона Європи за версією WBO в напівважкій вазі. Рахунок суддівських записок: 117-111, 117-110, 118-110.

"Я налаштовувався на дванадцять раундів. Звичайно, намагався виграти достроково, але не вийшло - суперник дуже серйозний і незручний. Під час підготовки дивився його бої і був готовий до всіх його дій, знав що він буде боксувати "брудно". Але все вийшло так, як ми хотіли. Дуже задоволений перемогою. Велике спасибі українським глядачам за таку підтримку", -прокоментував свою перемогу Умар Саламов.

Як повідомляв УНІАН, вечір боксу в Бровара відбувся 14 листопада.