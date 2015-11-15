Україна обіграла Словенію у відборі на Євро-2016 (фоторепортаж)

На "Арені Львів" відбувся перший матч плей-оф відбіркового циклу Євро-2016, в якому збірна України приймала команду Словенії й обіграла суперника з рахунком 2:0.

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