Україна обіграла Словенію у відборі на Євро-2016 (фоторепортаж)
02:00, 15 листопада 2015Спорт
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На "Арені Львів" відбувся перший матч плей-оф відбіркового циклу Євро-2016, в якому збірна України приймала команду Словенії й обіграла суперника з рахунком 2:0.
Українці зуміли двічі створити гольові моменти біля воріт суперника.
Нагадаємо, у першому таймі на 22-й хвилині рахунок відкрив Андрій Ярмоленко, а вже після перерви, на 54-й, Євген Селезньов подвоїв перевагу збірної України.
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