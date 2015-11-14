Коноплянка після матчу зі Словенією: "Францію не згадуйте, пройдемо"

Капітан збірної України Євген Коноплянка поділився враженнями після перемоги над Словенією (2:0) у першому матчі плей-офф відбору на Євро-2016 в інтерв'ю телеканалу Футбол 1.

Відповідаючи на питання про те, що, можливо, команді сьогодні не вистачило третього гола гравець перепитав: "Францію згадали, так? Не бійтеся, пройдемо".

Розмірковуючи про збірну Словенії Коноплянка відзначив: "Непростий суперник. Ми знали, на що вони здатні, подивилися багато ігор. Перекрили сильні сторони. Тепер будемо думати, як грати на виїзді".

Говорячи про кінцівки таймів, які пройшли в сумбурній нервовій грі, капітан помітив: "Вони пішли практично ва-банк. І вони могли забивати, і ми могли. Мені здається, у нас все ж було більше шансів, особливо якщо взяти мій момент. Знаєте, якщо в машині спустити колесо, вона буде ось так їхати, як, напевно, я втік, коли атакував. На початку матчу я хоча б в створ воріт потрапив. Трохи засмутився з цього моменту. Напевно, я там голуба побачив. Але нічого, у нас є матч-відповідь".

Відповідаючи на питання, чи вистачить сил на ще один матч, Коноплянка зазначив: "Потрібно хоча б пару днів на відновлення. Але навіть якщо їх не буде, ми їх знайдемо, повірте".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні збірна України обіграла у Львові команду Словенії з рахунком 2:0. Вирішальний матч-відповідь у боротьбі за путівку на Євро-2016 відбудеться 17 листопада в словенському Маріборі.