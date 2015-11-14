Фоменко про матч зі Словенією: "Шкода, що не забили третій"

Тренер збірної України прокоментував матч проти Словенії в інтерв'ю телеканалу Футбол 1.

Говорячи про перший матч в цілому, тренер зауважив: "Матч у Львові — це перший тайм, який ми відіграли, тепер потрібно готуватися до другого. Так, я боявся, що можемо пропустити вдома. Хлопці переживали. Добре, що не сталося. Дуже шкода, що не забили третій, реалізація підвела наших гравців".

Говорячи про гол Селезньова, Фоменко зауважив: "Це його робота. Радий, що забив за збірну, він давно цього не робив".

Відповідаючи на питання про дії оборони після першого забитого гола, тренер зазначив: "Гравці розслабилися, почали допускати помилки. Добре, що суперник не скористався помилками і не покарав нас".

А розмірковуючи про склад на матч, тренер зауважив: "Час ще є, плюс будуть тренування і доктора дадуть інформацію по травмованим гравцям".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні збірна України обіграла у Львові команду Словенії з рахунком 2:0. Вирішальний матч-відповідь у боротьбі за путівку на Євро-2016 відбудеться 17 листопада в словенському Маріборі.