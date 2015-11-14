Збірна України виграла у команди Словенії в першому матчі плей-офф відбору Євро-2016

На "Львів-Арені" завершився перший матч плей-офф відбіркового циклу Євро-2016, в якому збірна України приймала команду Словенії і обіграла суперника з рахунком 2:0.

Матч з самого початку проходив з перевагою української збірної, а невеликі огріхи в обороні, на щастя, так і не призвели до небезпечних моментів біля воріт Андрія П'ятова.

У свою чергу, самі українці зуміли двічі створити гольові моменти біля воріт суперника. В середині першого тайму, на 22-й хвилині рахунок відкрив Андрій Ярмоленко, а вже після перерви, на 54-й, Євген Селезньов подвоїв перевагу збірної України.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, у грі в словенському Маріборі українцям буде достатньо не тільки нічиєї, але й поразки з мінімальним рахунком, або з різницею у два м'ячі (1:3, 2:4 і т. д.). У разі поразки гостей з рахунком 0:2 буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

Вирішальний матч-відповідь відбудеться в словенському Маріборі 17 листопада.