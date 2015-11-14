Матчі плей-офф відбору Євро-2016 будуть починатися з хвилини мовчання в пам'ять про жертви теракту в Парижі

У зв'язку з подіями в Парижі команди, які виступають в турнірах УЄФА в найближчі дні, будуть грати з чорними пов'язками, а матчі почнуться з хвилини мовчання, повідомляє офіційний сайт Союзу європейської футбольної асоціації.

У суботу УЄФА також виступив із заявою, в якій висловлює Франції свою підтримку після терактів у французькій столиці.

"УЄФА глибоко шокований і засмучений трагічними подіями, що відбулися в Парижі вчора ввечері, і висловлює свою солідарність і підтримку Франції і всім, кого торкнулися ці жахливі події", - йдеться в заяві.

Серія терактів в Парижі відбулася в п'ятницю пізно ввечері і, за останніми даними, забрала життя 153 осіб.