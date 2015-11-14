Українка Смаль стала чемпіонкою світу з самбо

У перший день чемпіонату світу зі спортивного та бойового самбо, який проходить в Марокко, збірна України завоювала п'ять медалей - "золото", три "срібла" і "бронзу", повідомляє прес-служба Федерації самбо України.

Титул найсильнішої у категорії до 72 кілограмів виборола Наталія Смаль (Чернігівська область, ВСУ, тренер - Анатолій Маркін). Досвідчена спортсменка вдруге у своїй кар'єрі піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу пошани планетарного форуму, а першу світову перемогу Наталія здобула у 2007-му, коли виступала у вазі до 80 кг

"Срібло" в скарбничку команди України поклали: Іван Васильчук (90 кг, спортивне самбо, Хмельницька область, "Україна", тренер - Геннадій Горохов), Богдан Бабенко (до 57 кг, бойовий розділ, Рівненська область, "Колос", тренер - Дмитро Коба) і Анатолій Волошинов (до 100 кг. бойовий розділ, Одеська область, "Динамо", тренер - Володимир Домніцак). "Бронза" - у Вадима Бурчака (до 74 кг, бойовий розділ, Рівненська область, "Колос", тренер - Дмитро Коба).