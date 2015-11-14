Міжнародна федерація легкої атлетики дискваліфікувала спортсменів Росії

Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) призупинила членство Росії в організації на невизначений термін. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC News.

За таке рішення проголосували 22 особи, проти — 1.

Міністр спорту РФ Віталій Мутко заявив «Р-Спорт», що шанс виступити на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро зберігається. Для цього в найближчі місяці необхідно виконати ряд вимог. Які конкретно вимоги треба виконати російській стороні, міністр не уточнив.

Президент IAAF Себастьян Коу підкреслив, що немає ніяких гарантій того, що російські легкоатлети будуть допущені до участі в Олімпійських іграх. При цьому рішення IAAF допускає виступ спортсменів у внутрішніх російських змаганнях.

13 листопада повідомлялося, що комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) виніс рішення про невідповідність Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) кодексом організації. Як повідомила «Р-Спорт» радник міністра спорту Росії Наталія Желанова, дане рішення повинно бути затверджене радою засновників WADA, який пройде в Коларадо-Спрінгс (США) 18 листопада.

На прес-конференції в Женеві 9 листопада було оголошено, що комісія WADA рекомендувала відсторонити російських легкоатлетів від змагань під егідою IAAF.

Офіційні особи WADA заявили, що московська антидопінгова лабораторія повинна бути позбавлена акредитації, тому що її керівник Григорій Родченков в 2014 році знищив 1417 допінг-проб за три дні до перевірки, приховавши факти порушення правил з боку росіян. При цьому підкреслюється, що знищені проби мали відношення і до інших видів спорту.