Фоменко напередодні матчу зі Словенією: "Ми готові до завтрашньої гри"

Наставник збірної України з футболу Михайло Фоменко на передматчевій прес-конференції перед першою грою плей-офф відбіркового циклу Євро-2016 зазначив, що команда готова до протистояння зі збірною Словенії.

"Нічого такого не залишилося, щоб ми не вирішили, відштовхуючись від наших можливостей. Ми готові до завтрашньої зустрічі, інше покаже гра", - зазначив тренер збірної.

Відповідаючи на питання про те, як тренер буде вирішувати проблему того, що більшість своїх голів збірна України пропускає через розривів між захисниками, Фоменко нагадав: "Такі ситуації виникають не в кожній грі. Ми впевнені у своїй підготовці, адже намагалися дати хлопцям якомога більше інформації, переглянули достатньо матеріалів. Завтра ще проведемо індивідуальні бесіди, на яких з футболістами і обговоримо деякі тонкощі роботи в обороні та атаці".

А говорячи про кількість матчів за участю суперника, переглянутих тренером, він зазначив: "Звичайно, всі ігри дивитися не треба. Якщо у команди є філософія, то вона буде видна в 2-3 матчах з різними суперниками. Ми з хлопцями прекрасно знаємо, як грати проти Словенії".

Говорячи про ставлення до того, що матч проходить у Львові, Фоменко підкреслив: "Ми з задоволенням грали і в Києві, і у Львові — нас скрізь підтримували по максимуму. Подібні речі — не наша справа. Ми повинні виходити на поле і радувати грою своїх уболівальників".

А розмірковуючи про відсутність лідерів команди - Ротаня, Кучера і Степаненко, тренер зауважив: "У кожній команді трапляються подібні ситуації. Не буває такого, що всі футболісти завжди знаходяться в ідеальних кондиціях. Інші гравці отримають можливість довести всім, що вони не гірше, а може і краще за своїх колег-конкурентів".

Як повідомляв УНІАН, 14 і 17 листопада збірна України проведе матчі плей-офф відбіркового циклу Євро-2016 проти команди Словенії. Перша гра відбудеться в суботу у Львові, матч-відповідь - через три дні в Маріборі.