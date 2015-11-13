Харківський "Локомотив" програв вирішальний матч у боротьбі за вихід у "Фінал чотирьох" Кубка УЄФА з міні-футболу

У Братиславі (Словаччина) завершився вирішальний матч Еліт-раунду Групи D Кубка УЄФА з міні-футболу, в якому харківський "Локомотив" програв португальській "Бенфіці" з рахунком 0:2 і позбувся путівки в "Фінал чотирьох" турніру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За підсумками попередніх матчів ситуація в групі скалалсь таким чином, що українці могли програти матч з мінімальним рахунком. Але, за дві секунди до кінця матчу португальці забили другий і вирішальний гол.

Доля матчу вирішилася в останні 7 хвилин гри, тоді як протягом 33 хвилин харків'яни утримували рівний рахунок. Але, коли на табло залишалося рівно 6 з половиною хвилин до кінця гри Вільгельм відкрив рахунок, а вирішальний гол за 2 секунди до кінця матчу виявився на рахунку Фабіу Сесіліу.

Таким чином, "Бенфіка" зрівнялася за очками з "Локомотивом", але випередила суперника за додатковими показниками і вийшла у "Фінал чотирьох".

Раніше в цьому турнірі "Локомотив" обіграв "Слов-Матік" з Братислави (2:0) і сербський "Економац" (6:1).

Змагання Еліт-раунду проходили 10-13 листопада в Братиславі.