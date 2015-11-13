"Динамо" вибачилось перед уболівальникам за інцидент на матчі з "Челсі"

17:17, 13 листопада 2015
Спорт
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Київський клуб поклав частину провини за бійку з участю темношкірих вболівальників на себе.

Динамо / fcdynamo.kiev.ua

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) виступив зі зверненням на адресу вболівальників, в якому приніс вибачення за інцидент расистського характеру, що стався на матчі Ліги чемпіонів "Динамо" - "Челсі" на столичному НСК "Олімпійський", повідомляється на офіційному сайті ФК "Динамо".

"На жаль, прикрий інцидент, який стався на матчі Ліги чемпіонів між «Динамо» і «Челсі», негативно позначився на тому, як сприймають «Динамо» в Україні та за кордоном. Вина за це лежить і на футбольному клубі «Динамо», який орендує арену НСК «Олімпійський». Прийміть наші щирі вибачення за те, що сталося. Запевняємо вас, що футбольний клуб «Динамо» (Київ) в рамках своїх можливостей зробить все необхідне, щоб допомогти правоохоронним органам знайти винуватців того, що сталося, і щоб останні понесли за це встановлену законом відповідальність. Ми разом з керівництвом НСК «Олімпійський» зробимо все, що в наших силах, щоб надалі відвідування матчів «Динамо» було комфортним і приносило глядачам виключно позитивні емоції", - наголошується в заяві.

Також у київському клубі "впевнені, що спільними зусиллями ми зможемо перетворити кожен матч «Динамо» в справжнє футбольне свято".

Як повідомляв УНІАН, інцидент з побиттям темношкірих уболівальників відбувся на НСК "Олімпійський" під час матчу групового етапу Ліги чемпіонів, який відбувся 21 жовтня. За два дні МВС України порушило кримінальну справу за статтею "хуліганство".

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