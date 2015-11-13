Гладкий не зіграє в першому матчі проти збірної Словенії

Олександр Гладкий не полетів з партнерами по збірній України у Львів на матч плей-офф відбору на Євро-2016 проти Словенії, повідомляє sportarena з посиланням на телеканал Футбол-1.

Раніше Олександр два дні тренувався за індивідуальною програмою, а вчора приступив до занять у загальній групі. Однак вечірнє тренування форвард пропустив через пошкодження голеностопа.

Сьогодні ж стало відомо, що тренерський штаб у першому матчі зі Словенією не розраховує на послуги Гладкого, тому нападник "Шахтаря" залишився заліковувати травму в Києві.

Раніше стало відомо, що матч також пропустить травмований капітан "Дніпра" і збірної України Руслан Ротань.

Як повідомляв УНІАН, матч між Україною та Словенією відбудеться в суботу, 14 листопада.