Гандбольний "Мотор" переміг македонський "Металург" і очолив групу Ліги чемпіонів

У Скоп'є (Македонія) відбувся матч 7-го туру групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів, в якому місцевий "Металург" приймав чемпіона України запорізький "Мотор" і програв з рахунком 21:23, повідомляє офіційний сайт Європейської гандбольної федерації.

Український клуб програвав після першого тайму з рахунком 9:12, але в другому зумів зробити камбек, і виграти 30-хвилинку з перевагою "+5", а весь матч з перевагою в два голи.

Кращим гравцем у складі "Мотора" став вихованець українського гандболу, який представляє збірну Росії Сергій Шельменко, на рахунку якого 7 голів. Всього в 7 матчах нинішнього сезону ЛЧ на рахунку Шельменко вже 29 голів.

Таким чином, "Мотор" здобув 5-у перемогу при 2 поразках (10 очок) і очолив турнірну таблицю Групи D. Відстають від "Мотора" в таблиці данський "Скьерн" і румунський клуб "Байя-Маре" (по 8 балів). Вони очний матч 7-го туру проведуть у Румунії в неділю, 15 листопада. У разі нічиєї в цьому матчі "Мотор" стане одноосібним лідером у турнірній таблиці, а в разі перемоги румунів, буде випереджати опонента за додатковими показниками.