Суперники ”Динамо” і ”Шахтара” у Лізі чемпіонів

В п’ятницю, 28 липня, в штаб-квартирі UEFA відбулося жеребкування третього раунду Ліги Чемпіонів.

Київське "Динамо" у разі перемоги над "Металургсом" зіграє з переможцем пари "Фенербахче" (Туреччина) - Б-36 (Фарери). Донецький "Шахтар" зустрінеться з переможцем пари "Легія" (Польща) -"Хафнарфьордур" (Ісландія).

І кияни і донеччани свої перші матчі зіграють вдома.

Всі пари 3-го раунду:

Переможець пари "Спартак" (Росія) - "Шериф" (Молдова) - Слован" (Чехія);

"Шахтар" (Україна) - переможець пари "Легія" (Польща) / "Хафнарфьордур" (Ісландія);

переможець пари "Цюріх" (Швейцарія) / "Зальцбург" (Австрія) - "Валенсія" (Іспанія);

переможець пари "Левськи" (Болгарія) / "Сіоні" (Грузія) - "Кьєво" (Італія);

переможець пари "Хартс" (Шотландія) / "Широкі Брієг" (Боснія і Герцеговина) - АЕК ("Греція");

ЦСКА (Росія) - переможець пари "Юргорден" (Швеція) / "Ружомберок" (Словаччина);

"Мілан" (Італія) - переможець пари "Црвена Звезда" (Сербія) / "Корк Сіті" (Ірландія);

"Галатасарай" (Туреччина) - переможець пари "Волеренга" (Норвегія) / "Млада Болеслав" (Чехія);

"Стандард" (Бельгія) - переможець пари "Стяуа" (Румунія) / "Горіца" (Словенія);

"Аустрія" (Австрія) - "Бенфіка" (Португалія);

переможець пари "Динамо" (Хорватія) / "Екранас" (Литва) - "Арсенал" (Англія);

переможець пари "Копенгаген" (Данія) / "МюПА" (Фінляндія) - "Аякс" (Нідерланди);

"Гамбург" (Німеччина) - "Осасуна" (Іспанія);

переможець пари "Динамо" (Україна) / "Металург" (Латвія) -переможець пари "Фенербахче" (Туреччина) / Б-36 (Фарерські острова);

"Ліверпуль" (Англія) - "Маккабі" Х (Ізраїль);

"Лілль" (Франція) - переможець пари "Дебрецен" (Угорщина) / "Работнічки" (Македонія).

В другому і третьому відбіркових раундах Ліги чемпіонів на поле вийдуть 46 команд, при цьому 28 клубів вступлять у боротьбу вже сьогодні, а ще 18 команд приєднаються до переможців у наступному раунді.

У третьому відбірковому раунді силами поміряються 32 команди, а матчі пройдуть 8/9 серпня і 22/23 серпня. Команди, що одержали перемоги за підсумками двораундового протистояння, виходять до групового етапу. Нагадаємо, що 16 клубів одержали прямі путівки в Лігу чемпіонів.

Кореспондент, за матеріалами Газета.ru