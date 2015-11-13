Українські тенісисти вийшли у чвертьфінал турнірів у Франції та Словаччині

Українець здобув другу перемогу і вийшов в 1/4 фіналу на Челленджері у французькому місті Мулерон-ле-Каптіф, передає DT.ua.

По дорозі в чвертьфінал Стаховський обіграв господаря змагань Вінсента Мілло - 6:3, 6:2.

Наступним суперником українського тенісиста, який на даний момент займає 62-е місце в рейтингу ATP, буде ще один представник Франції Люка Пуйе.

Також у чвертьфінал пробився й Ілля Марченко - на турнірі в Братиславі. Третій ракетці України знадобилося два сети, аби переграти чеха Яна Сатрала - 6:4, 6:4.

В 1/4 Ілля Марченко зустрінеться з досвідченим чехом Радеком Штепанеком.