Бюджет на підготовку українських спортсменів до Олімпіади та Паралімпіади 2016 року має становити 600 млн грн - міністр

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

"600 млн грн - це наш запит до Міністерства фінансів. Я сподіваюся, що, незважаючи на важку економічну ситуацію в країні, на війну, все ж таки наш запит буде задоволений і ми зможемо забезпечити підгрунтя на підготовку і вдалий виступ наших спортсменів на Олімпійських та Паралімпійських іграх", - сказав він.

За словами Жданова, призові кошти для спортсменів буде закладено на рівні 125 тис. доларів США за золоту медаль, 80 тис. доларів - за срібну, 55 тис. доларів - за бронзову.

Окрім того, за рішенням оргкомітету з підготовки до Олімпійських ігор, було закладено 17 млн грн на придбання обладнання. Вже акцептовано тендерним комітетом 14 млн грн, зокрема 5 млн грн буде використано на придбання гімнастичних коня, брусів тощо. Цього року також планується закупити форму для спортсменів.

Як повідомив Жданов, найближчим часом плануються зустрічі разом із президентом НОК України Сергієм Бубкою з керівництвом федерацій, спорстмени яких претендують на медалі Ігор, для обговорення нагальних проблем цих федерацій і спортсменів особисто.

Стосовно кваліфікаційних змагань, то українці вже завоювали 101 ліцензію на Ігри-2016, сказав Жданов. Ліцензійні турніри триватимуть до кінця весни 2016 року. Окрім того, паралімпійці здобули цього року на міжнародних турнірах 595 медалей, з яких 199 - золоті. Також в України вже є 46 ліцензій на Паралімпіаду.

Торкнувся міністр питання масового виїзду українських спортсменів за кордон, яке нібито очікується після Ігор-2016. Зокрема напередодні олімпійська чемпіонка Ігор-1980 зі спортивної гімнастики Стела Захарова заявила, що після Олімпіади в Ріо Україну залишать 250 спортсменів.

«250 спортсменів залишать Україну після Олімпіади? Це чутки, які діють на користь російських ЗМІ, котрі їх із задоволенням поширюють. Чутки розповсюджують ті особи, які останнім часом були відлучені від фінансової "кормушки" міністерства. За період 1992-2013 років Україну залишили загалом 135 спортсменів. Окрім того, у 2014-му - 20 спортсменів, з яких 18 представляють РФ (це в основному представники анексованого Криму). Нарешті, у 2015 році Україну залишили два спортсмени - Ірина Хохлова, п`ятиборка, яка в Аргентині вийшла заміж і буде виступати за цю країну. У свою чергу, ще один представник п`ятиборства Ярослав Наконечний живе і тренується в Латвії і також буде представляти цю країну. Разом з тим, приїхали до України і прийняли наше громадянство, представляють країну на міжнародних змаганнях, 15 спортсменів. Зокрема двоє в цьому році. Це загальна проблема, яка стосується не лише спортсменів, а взагалі перспективних молодих українців, які подають надії - фахівців абсолютно різних галузей», - наголосив Жданов.

Окремо міністр відзначив представників неолімпійських видів спорту, які цього року завоювали 1 тис. 244 медалі - 473 золоті медалі, 361 срібна і 410 бронзових. "Ми й надалі обов`язково будемо розвивати ці види спорту, які приносять Україні славу на міжнародній арені", - запевнив міністр.