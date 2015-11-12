Міжнародний союз велосипедистів виключив з календаря російську гонку в Ялті

Це рішення було прийнято в ході недавнього візиту президента Федерації велосипедного спорту України Олександра Башенка у Швейцарію в штаб-квартиру UCI, повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

Увагу на ситуацію з «анексією» української велогонки та реєстрацією її під російським прапором українська федерація велосипедного спорту звернула негайно і неодноразово виступала з заявами на адресу UCI.

Результат переговорів у штаб квартирі UCI задовольнив главу української федерації Олександра Башенко, так як гонка FreeRate DH була офіційно видалена UCI з міжнародного календаря. "Ми дуже задоволені таким результатом, нехай і домоглися його не відразу. Територіальної цілісності України потрібно беззаперечно дотримуватися. Звичайно, ми чудово розуміємо всю складність ситуації навколо Ялти ситуації для всіх сторін. UCI не є політичною організацією, її мета у розвитку велоспорту по всьому світу. Забороняти кримчанам займатися велоспортом, теж було б нерозумно. Але ми твердо стоїмо на тому, що офіційні змагання не можуть проходити в Криму під будь-яким іншим прапором, крім українського. Ми раді, що нашу позицію підтримали на міжнародному рівні", — заявив Башенко за підсумками свого візиту.

Раніше FreeRate DH, міжнародна велогонка з маунтинбайку в дисципліні швидкісний спуск, проходила під українським прапором, але після анексії Криму організатори змагань вирішили поміняти реєстрацію на російську. Дізнавшись про ці плани, українська федерація негайно подала протест в UCI, який, втім, спочатку було задоволено лише частково. Так FreeRate DH все-таки відбулася в травні 2015-го в статусі міжнародної велогонки першої категорії, а на самому старті був присутній і офіційний комісар UCI.

Нагадаємо, що у західноукраїнському Пилипці в цьому році вперше відбулася міжнародна гонка з маунтинбайку Horizon Cup DHI, так як кримська гонка була анексована. А в 2016-му році міжнародних стартів з цієї дисципліни в Україні буде вже чотири.