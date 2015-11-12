Голові антидопінгової лабораторії Лозанни надходили погрози з Росії - ЗМІ

Про це повідомляє Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS) з посиланням на швейцарську газету 24 Heures, передає Лента.ру.

Зазначається, що один із розділів доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про застосування російськими спортсменами заборонених засобів присвячений діяльності антидопінгової лабораторії Лозанни. За даними комісії, лабораторія всупереч вказівкам WADA знищила 67 проб, відправлених з Москви.

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Согі виступив на захист організації, пояснивши, що проби були знищені згідно з існуючим регламентом. За його словами, WADA не давала вказівок зберегти отримані зразки. Він також зазначив, що лабораторія готова надати відповідні документи.

Як стверджує видання, Согі розповів, що «дивні допінг-проби» почали з'являтися ще в 2007 році напередодні Олімпійських ігор в Пекіні. В результаті за застосування заборонених засобів на два роки були дискваліфіковані сім російських спортсменок. «Грунтуючись на аналізах крові, ми змогли довести, що існує різниця в зразках ДНК. Це стосувалося потенційних медалістів Олімпіади-2008», — зазначив він.

За словами Соги, в 2009 році він отримав анонімного листа з Росії з загрозою життю, в якому говорилося: «Ви знаєте, як ми працюємо з правосуддям в Швейцарії. Запитайте про це родину авіадиспетчера, який був залучений до справи про катастрофу недалеко від Юберлингена».

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У понеділок, 9 листопада, WADA опублікувала підсумки розслідування діяльності Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА), московської антидопінгової лабораторії, Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) і Міністерства спорту РФ. У доповіді були дані рекомендації усунути п'ятьох російських легкоатлетів від змагань, а також позбавити ліцензії Московську антидопінгову лабораторію. За відомостями WADA, голова московської антидопінгової лабораторії знищив 1417 допінг-проб.