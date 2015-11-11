Президент ФІФА Блаттер потрапив у лікарню

Президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Зепп Блаттер знаходиться в лікарні після перенесеного нервового зриву, повідомляє BBC.

79-річний спортивний функціонер, який протягом 18 років керував ФІФА, минулого місяця був відсторонений від виконання обов'язків на 90 днів на тлі корупційного скандалу, через що пережив нервове потрясіння. Втім, лікарі очікують, що організм Блаттера повністю відновиться найближчим часом.

Блаттер буде залишатися в лікарні до наступного вівторка після надходження для початкового обстеження минулого тижня.

Як повідомляв УНІАН, Блаттер і президент УЄФА Мішель Платіні були відсторонені від роботи на 90-денний строк рішенням Комітеті з питань етики ФІФА у зв'язку з кримінальною справою, яку порушили швейцарські правоохоронні органи.

Кримінальна справа стосується обгрунтованості платежу Блаттера від імені ФІФА на 2 млн. євро на адресу Платіні в якості гонорару за консультаційні послуги. Обидва фігуранти справи заперечують які-небудь порушення при проведенні цього платежу.