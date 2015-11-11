Матч Україна - Словенія у Львові розсудить шведська бригада арбітрів на чолі з Ерікссоном

Головним арбітром поєдинку призначений швед Йонас Ерікссон, дуже добре знайомий нашій національній команді, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

41-річний телеагент з Сігтуни в жовтні 2013 року судив матч «синьо-жовтих» з Польщею в Харкові (1:0). Також в його активі матчі єврокубків «Брага» — «Динамо» (0:0), «Фіорентина» — «Динамо» (2:0), «Дебрецен» — «Шахтар» (0:2) і «Шахтар» — «Ювентус» (0:1).

Допомагати Ерікссону в майбутньому поєдинку будуть асистенти арбітра Матіас Класеніус, Даніель Вернмарк, Стефан Юханнессон і Маркус Стрембергсон; функції додаткового судді виконає Фредерік Нільссон (Швеція).

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Словенія відбудеться в найближчу суботу, 14 листопада, на «Арені Львів». Відповідь і вирішальний матч плей-офф відбору Євро-2016 відбудеться у вівторок, 17 листопада, в Маріборі.