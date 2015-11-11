Оприлюднено склад збірної України з важкої атлетики на чемпіонат світу

Тренерський штраб збірної України з важкої атлетики визначився зі складом команди на чемпіонат світу, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Для найсильніших важкоатлетів світу цей чемпіонат стане ліцензійним, адже на ньому спортсмени боротимуться й за путівки на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро.

На турнірі в Х'юстоні (США) українська команда буде представлена своїм потужним складом - бронзова призерка лондонських Ігор-2012 Юлія Каліна, чинні чемпіони Європи Юлія Паратова та Олег Прошак, срібна призерка європейської першості-2015 Анастасія Лисенко.

Відзначимо, що в турнірі візьме участь рекордна кількість учасників - 748 важкоатлетів із 105 країн світу.

Склад збірної України виглядає таким чином:

Чоловіки - Богдан Токар (62 кг), Олександр Пєлєшенко (85 кг), Дмитро Чумак (94 кг), Володимир Гоза (94 кг), Костянтин Рева (105 кг), Роман Зайцев (105 кг), Олег Прошак (+ 105 кг), Ігор Шимечко (+ 105 кг).

Жінки - Яна Дяченко (48 кг), Юлія Паратова (53 кг), Вероніка Івасюк (58 кг), Юлія Каліна (63 кг), Марія Хлян (69 кг), Ганна Козенко (75 кг), Анастасія Лисенко (+ 75 кг).

Чемпіонат світу з важкої атлетики відбудеться в Х`юстоні з 20 по 28 листопада.