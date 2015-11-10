Баскетболісти "Хіміка" виграли третій матч поспіль у Кубку ФІБА-Європа

В Тарту (Естонія) завершився матч 3-го туру групового етапу Кубка ФІБА-Європа, в якому місцевий "Рок" приймав баскетболістів южненського "Хіміка" і програв з рахунком 61:63, повідомляє офіційний сайт змагань.

Це був матч за лідерство у Групі L змагань.

До очного матчу команди підійшли в ранзі лідерів групового етапу, двічі здолавши своїх суперників по квартету. Зокрема, "Хімік" у перших іграх змагань на своєму майданчику обіграв кіпрську "Етну" (88:52) і в гостях здолав литовський "Ювентус" з Утени (90:86).

У матчі лідерів групи вирішальною виявилася друга чверть. Програвши стартову 10-хвилинку з рахунком 13:15 южненці повністю змінили хід гри у другій 10-хвилинці і добилися успіху - 17:4 і 30:19 за підсумками першої половини гри.

Після великої перерви южненці майже на рівних з суперником провели третю чверть (17:19) і зуміли втримати перевагу в рахунку у заключній 10-хвилинці. "Хімік" проигрил чверть з різницею "-7" (16:23), але виграв матч з різницею в 2 бали - 63:61.

Кращим гравцем матчу у складі гостей став американський захисник Брендан Фрейзер, на рахунку якого 13 очок.

Таким чином, у "Хіміка" стовідсотковий результат - три перемоги у трьох матчах. Команда одноосібно очолила турнірну таблицю Групи L.

Кубок ФІБА-Європи третій за значимістю єврокубок після Євроліги і Кубка Європи УЛЄБ. "Хімік" є єдиним українським клубом, який в цьому сезоні виступає в баскетбольних єврокубках.