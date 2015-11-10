ФІФА оприлюднила розклад олімпійського футбольного турніру Ігор-2016

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила розклад матчів олімпійського футбольного турніру Ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро, повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

Згідно розкладу, перший матч чоловічого турніру відбудеться 4 серпня у столиці Бразилії - Бразиліа. Ігри 1/4 фіналу пройдуть 13 серпня в Бразилії, Сальвадорі, Белу-Орізонті і Сан-Паулу. Півфінальні матчі 17 серпня відбудуться в Сан-Паулу і Ріо-де-Жанейро. Матч за 3-е місце і бронзові медалі відбудеться 20 серпня у Белу-Орізонті, а фінал пройде в той же день на "Маракані" в Ріо-де-Жанейро.

Жіночий турнір розпочнеться 3 серпня і завершиться 19 серпня. Вирішальний матч також пройде на "Маракані".

На даний момент відомі 9 з 16 команд-учасниць чоловічого турніру і 6 з 12 команд жіночого турніру. Збірні України не потрапили в число учасників змагань.

Повний розклад турніру доступний за цим посиланням.

Ігри XXXI Олімпіади пройдуть у Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня 2016 року.