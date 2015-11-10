Волейболістки южненського "Хіміка" обіграли французький "Нант" і вийшли у 1/8 фіналу Кубка ЕКВ

У Южному завершився матч 1/16 фіналу Кубка ЕКВ (Європейської конфедерації волейболу) серед жіночих команд, в якому "Хімік" приймав французький "Нант" і виграв з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Українки програли перший матч в Нанті з рахунком 2:3 і сьогодні господиням майданчику необхідно було вигравати з рахунком 3:0 або 3:1. При перемозі з рахунком 3:2 на користь українок, командам належало б зіграти "золотий" сет.

Тим не менш, господині майданчика макисмально швидко довели свою перевагу над суперницями. Перший сет завершився з рахунком 25:20, другий - 25:22, а третій - 25:23.

Таким чином, "Хімік" переміг за сумою двох матчів і вийшов у 1/8 фіналу Кубка ЕКВ.