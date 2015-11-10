Всесвітнє антидопінгове агентство призупинило дію ліцензії антидопінгового центру в Москві

Як йдеться у повідомленні світового агентства, "припинення акредитації, яке вступає в силу негайно, означає, що Московському антидопінговому центру заборонено приймати від імені ВАДА будь-які антидопінгові заходи, включаючи аналіз сечі і крові", передає Бі-бі-сі. Призупинення буде діяти протягом шести місяців.

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В цей час проби, які повинен аналізувати російський центр в Москві, будуть транспортуватися в інші акредитовані ВАДА лабораторії.

Всеросійський центр має право оскаржити це рішення.

Напередодні ВАДА рекомендувало Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій дискваліфікувати Всеросійську федерацію легкої атлетики за систематичні порушення, пов'язані з застосуванням допінгу спортсменами.

ВАДА повідомляє про те, що більше 1400 допінг-проб в московській лабораторії було знищено напередодні інспекції Всесвітнього антидопінгового агентства, незважаючи на письмову вимогу зберегти зразки, і що ФСБ також замішана в цьому скандалі.

Крім того, спортсменам, які відмовилися приймати допінг, нібито погрожували виключенням з російської збірної.